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Spor

3 golle maça damga vurdu! İzmir'de Kerem Aktürkoğlu gecesi

UEFA Uluslar B Ligi 2. maçında A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3 golle maçı 3-1 tamamladı. Ay yıldızlılar sahada oynadıkları futbolla Galler ile 0-0 berabere kalınan maçın telafisini yaptı. İşte detaylar...

10 Eylül 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
3 golle maça damga vurdu! İzmir'de Kerem Aktürkoğlu gecesi
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Nayir 1 yıl 3 ay, Eren ise 10 ay sonra şans buldu. İzmir'in kurtuluş gününde herkes Ay-Yıldız'dı. 37. dakikada kalemize gelen ilk isabetli şut gol oldu.

Galler ile golsüz berabere kaldığı maçta oynattığı futbolla eleştirilen Montella, Barış'ın yokluğunda 4'lü savunmaya geçip Umut'u forvete aldı, Arda on numaraya geçti. Ay-Yıldızlı ekibimiz İzlanda karşısında fırtına gibi başladı, adeta çizilmiş atakla golü bulduk. Kerem'in şık plasesiyle öne geçtik. Pozisyonlar yakaladık, fakat final pasları ve bitiricilikte başarısız olduk. Hava topuyla skor bulacağı tahmin edilen İzlanda, bununla 37'de cezalandırdı. 52'de Kerem bu kez ceza sahası dışından avladı, 2. yarıya hükmettik. Montella 74'te Umut'u çıkartıp, Kerem'i forvete çekti, 4-6-0'a döndü. Bölge seçmeyen Kerem, gol şovuna devam etti ve 88'de yine attı. A Milli Takımımız, İzmir'in kurtuluş gününde İzlanda'yı 3-1'le mağlup etti

ÜÇÜNCÜ GOLÜ İSTEDİ!

A Milli Takım'ın ilk ve ikinci golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, 58'de hat-trick yaptı ama ofsayt nedeniyle sayılmadı. 2 golünü ayak içiyle atan Kerem üçüncü golde aşırtma yaptı ama VAR'da uzun incelemenin ardından hat-trick iptal oldu. 88'de yine aşırtma denedi, bu kez hat-trick'i yaptı.

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