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Spor

3. hafta zaferle başladı! Filenin Sultanları set vermeden galip

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
3. hafta zaferle başladı! Filenin Sultanları set vermeden galip
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Hong Kong'da oynan maçı Filenin Sultanları 3-0 kazandı.

Organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde eden milli takım, 3. hafta maçına da galibiyetle başladı.

A Milli Takım'ın sıradaki maçta 13 Haziran Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

MİLLETLER LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

1-Polonya:24

2-Brezilya:22

3-İtalya:19

4-Japonya:18

5-Türkiye:18

6-ABD:16

7-Kanada:15

8-Çin:15

9-Hollanda:12

10-Sırbistan:9

11-Dominik Cumhuriyeti:6

12-Almanya:6

13-Tayland:5

14-Kore:4

15-Fransa:4

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