A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.
Hong Kong'da oynan maçı Filenin Sultanları 3-0 kazandı.
Organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde eden milli takım, 3. hafta maçına da galibiyetle başladı.
A Milli Takım'ın sıradaki maçta 13 Haziran Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş
MİLLETLER LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
1-Polonya:24
2-Brezilya:22
3-İtalya:19
4-Japonya:18
5-Türkiye:18
6-ABD:16
7-Kanada:15
8-Çin:15
9-Hollanda:12
10-Sırbistan:9
11-Dominik Cumhuriyeti:6
12-Almanya:6
13-Tayland:5
14-Kore:4
15-Fransa:4