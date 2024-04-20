3 İngiliz devi İsmail Yüksek'in peşinde

Bu sezon Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek'e son talipler İngiltere'den geldi.

3 DEV PEŞİNDE

İngiltere'nin üç büyük kulübü İsmail Yüksek için devreye girdi. Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham tecrübeli orta saha için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

Üç kulübün de İsmail Yüksek için kesenin ağzını açması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bandında bir gelir beklentisi var.

45 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.