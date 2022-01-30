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Spor

3 kez uzatmaya giden maçın galibi Toronto Raptors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, üç uzatmaya giden Miami Heat maçını 124-120 kazandı.

AA30 Ocak 2022 Pazar 10:55 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 10:55
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NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta, Gary Trent 33 sayıyla oynadı. Pascal Siakam 21 sayı, 13 ribaunt, Ogugua Anunoby 20 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler'ın 37 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bam Adebayo 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

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