Spor

3 kulüp daha devrede! Avrupa devleri Zeki Çelik'in peşinde

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Zeki Çelik için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sözleşme konusunda takımıyla henüz anlaşma sağlamayan Juventus'un radarındaki oyuncu için 3 kulübün daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi 14:01
3 kulüp daha devrede! Avrupa devleri Zeki Çelik'in peşinde
Roma'da Zeki Çelik'in yeni kontratıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayabilmiş değil.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Zeki Çelik'in menajeri, yeni sözleşme için sezonluk 4 milyon Euro net ücret istiyor. Roma'nın bu ücreti yüksek bulduğu ve mevcut teklifin 2 milyon euronun biraz üzerinde olduğu ifade edildi. Ek olarak İtalyan ekibinin çıkabileceği en yüksek maaşın 2.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

AVRUPA KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Sezon sonunda Roma'yla sözleşme yenilememesi halinde Zeki Çelik serbest oyuncu olarak istediği kulüple sözleşme imzalayabilecek.

Juventus'un istediği milli futbolcuyla İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Fulham'a ek olarak Almanya Bundsliga'dan Stuttgart'ın da talip olduğu ifade edildi.

ZEKİ ÇELİK'İN KARİYERİ

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sonrasında İstanbulspor, Lille ve Roma formalarını giydi.

PERFORMANSI

29 yaşındaki oyuncu, Roma'ya 2022'de transfer olmuştu. 4 sezondur İtalyan ekibinde oynayan Zeki Çelik, bu sezon 32 maçta süre alırken 1 gol ve 4 asist kaydetti.

