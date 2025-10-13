Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için iki farklı iddia gündeme geldi.

TORINO DEVREDE

İtalya'dan La Stampa'nın haberine göre, Torino, Arjantinli golcü ile ilgileniyor. La Stampa, İtalyan ekibinin, Icardi'nin transferi için ön araştırmalar yaptığını duyurdu.

İHTİMAL YOK!

Öte yandan yine İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun, Torino'ya transfer ihtimali bulunmuyor. Schira'nın haberinde, Torino kulübünün kaynaklarının da Icardi transferini yalanladığı yer aldı.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Torino iddiası gündeme gelen Mauro Icardi ile Club America, Penarol ve Estudiantes de ilgileniyor. Üç kulübün de Arjantinli oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve sezon sonu için şartları araştırdığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAKİ DURUMU

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek istiyor.

Galatasaray, sakatlıktan dönen Mauro Icardi için devre arasına kadar beklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sergileyeceği performansa göre yeni sözleşme için karar verecek.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." demişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Mauro Icardi'nin avukatı ve menajeri Elio Pino, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi için, "Aynı maaş (senelik 10 milyon euro) imkansız olur." dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Mauro Icardi, 5 kez gol sevinci yaşadı.