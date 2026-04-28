  • 3. Lig play-off'ta ikinci tur biletleri sahiplerini buldu
3. Lig play-off'ta ikinci tur biletleri sahiplerini buldu

Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur rövanş maçlarının ardından tur atlayan takımlar belli oldu. Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 Futbol ve Malatya Yeşilyurtspor ikinci tura yükseldi.

Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur rövanş maçları başladı.

Rövanş müsabakaları sonucunda rakiplerini eleyen Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 Futbol ve Malatya Yeşilyurtspor, play-off ikinci turuna yükseldi.

3. Lig play-off birinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor: 1-1 (İlk maç: 3-2)

Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-0 (İlk maç: 0-1)

Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0 (İlk maç: 1-1)

Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1 (İlk maç: 1-3)

