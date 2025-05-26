3. Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı

Doğrudan bir üst lige çıkan Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol ve Mardin 1969'un ardından play-off'ta rakiplerini saf dışı bırakan Muşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor da adlarını 2. Lig'e yazdırdı.

PLAY-OFF'UN KAZANANLARI

Teknik direktör Fatih Çardak yönetimindeki Muşspor, play-off'ta Silifke Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka'nın ardından Balıkesirspor'u mağlup etmeyi başardı. 2022-2023'den beri profesyonel liglerde yer alan Muşspor, 3 sezonluk 3. Lig geçmişinin ardından ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek.

Teknik direktörlüğünü Ramazan Çelik'in yaptığı Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off'ta sırasıyla Zonguldakspor FK, Kırıkkale FK, Sebat Gençlikspor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'u saf dışı bıraktı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Kahramanmaraş temsilcisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TFF 3. Lig'e kabul edilmiş ve geçen sezon hakları saklı kalmak koşuluyla ligden çekilmişti. Kahramanmaraş İstiklalspor, profesyonel lig mücadelesine başladığı sezon 2. Lig'e çıkmayı başardı.

DÜŞENLER

Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Adıyaman FK, Nevşehir Belediyespor, Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Bayburt Özel İdarespor, 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor ve Büyükçekmece Tepecikspor, profesyonel liglere veda etmişti.

Bölgesel Amatör Lig'de normal sezonu şampiyon tamamlayan 12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Güreller, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalova ve Galata'nın yanı sıra play-off'ta Suvermez Kapadokyaspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

3. Lig'e yükselecek son ekip, 28 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki İnkılap-Küçükçekmece Sportif Faaliyetleri maçının galibi olacak.

GELECEK SEZON 16 TAKIM DÜŞECEK

Gelecek sezon 4 grupta on altışar takımın katılımıyla 64 ekiple oynanacak 3. Lig'de her gruptan dörder takım lige veda edecek. Bölgesel Amatör Lig'den 5 takım 3. Lig'e çıkacak.

2026-2027 sezonunda 54 takıma düşecek lig, 2027-2028'de ise 48 ekiple oynanacak.

FUTBOLCU UYGUNLUĞU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de 2025-2026 sezonundan itibaren uygulanmak üzere futbolcuların yaşlarıyla ilgili bir karar aldı.



Buna göre, 25 kişiden oluşacak takım kadrosunda 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğan 20 futbolcu yazılması zorunlu hale getirildi. Diğer 5 isim ise yaşları daha yüksek futbolculardan olabilecek.

Takımlarım mevcut kadrolarında sözleşmesi devam eden 31 Aralık 2000 ve daha önce doğmuş isimler bu 5 kişilik kontenjan dışında tutulacak.

Bu karara tepki gösteren futbolcular adına Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, TFF ile bir görüşme yapmış ve kararın değiştirilmesi yönünde talepte bulunmuştu.