TFF'nin, 3.Lig kulüplerinin 25 kişilik kadrosunda 25 yaşını aşmış sadece 5 oyuncu bulundurabileceğine dair kuralına Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz tepki gösterdi.

Bu kararın en önemli paydaşlarından birinin futbolcular olduğunu, buna rağmen kendilerine hiç danışılmadığını belirten Akyüz, "15 yıl önce konulmuş ve kaldırılmış bir kural yeniden getirildi. O zaman bunun bir faydası olmadığı görüldü" dedi. Akyüz özetle şu açıklamayı yaptı: "Bu karar yaklaşık bin 500'ün üzerinde futbolcuyu etkiliyor. Bir oyuncu 25 yaşına gelene kadar zaten gelişecekse gelişir. Süper Lig'de oynayan birçok yıldız oyuncu 3.Lig'de 1 seneden fazla kalmadan, yukarıya çıkmıştır. Ancak altta kalan oyuncuları 25 yaşın üzerinde işsiz bırakırsak bu adam ne yapacak. Hayata yeniden nasıl başlayacak. Biz oyuncuları mağdur eden bu kararın düzeltileceğine inanıyoruz. Diyalog yoluyla çözüm bulamazsak, hukuki yollara başvurabiliriz."