  • 3. Lig'den Süper Lig'e Erzurumspor FK yeniden zirvede
3. Lig'den Süper Lig'e Erzurumspor FK yeniden zirvede

Erzurumspor FK, 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Son 8 yılda üçüncü kez Süper Lig bileti alan mavi-beyazlı ekip, yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek.

12 Mayıs 2026 Salı 09:37
2015/16 sezonunda TFF 3. Lig şampiyonu olarak profesyonel liglerde yükseliş sürecini başlatan Erzurumspor FK, sonraki yıllarda 2. Lig ve 1. Lig'den geçerek Süper Lig'e kadar uzanan çıkış yakaladı. Mavi-beyazlı ekip, zaman zaman yaşadığı küme düşmelere rağmen yeniden Süper Lig vizesi aldı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ MÜCADELE ETMİŞTİ

Erzurum temsilcisi ilk olarak 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. Dadaşlar, o sezon oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 35 puan toplayan Erzurumspor FK, sezon sonunda yeniden 1. Lig'e düştü.

Mavi-beyazlı ekip daha sonra 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de yer aldı. Erzurumspor FK, oynadığı 40 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. 44 gol atan Erzurum temsilcisi, kalesinde 68 gol gördü. Sezonu 40 puanla 18. sırada tamamlayan dadaşlar, düşme hattının 1 puan gerisinde kalarak yeniden alt lige düştü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla Süper Lig biletini aldı. Erzurum temsilcisi, ligde oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Daha önce Manisa FK ve Ankara Keçiörengücü ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Özbalta, Erzurumspor FK'yı da Süper Lig'e taşıdı.

Takımın en golcü ismi 22 gol atan Eren Tozlu oldu. Mustafa Fettahoğlu 9, Benhur Keser 8, Cheikne Sylla 7 ve Martn Rodrguez 6 gol kaydetti.

Asist sıralamasında ise Sefa Akgün 10 asistle ilk sırada yer aldı. Eren Tozlu, Martn Rodrguez, Giovanni Crociata ve Orhan Ovacıklı da 7'şer asist yaptı.

