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Spor

3. Lige Çıkan takımlar belli oldu

Bölgesel Amatör Ligde sezon sonuna gelinmesiyle birlikte 3. Lige çıkan takımlar belli oldu. Deprem'in etkisiyle 15 takım 3. Lig'e çıktı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
3. Lige Çıkan takımlar belli oldu
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Futbolda 2022-2023 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL), TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sezon başında yapılan planlamada 9 takımın küme yükseleceği ancak deprem felaketi nedeniyle 15 takımın TFF 3. Lig'e dahil olduğu belirtildi.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alacak takımlar şöyle:

Mardin 1969, Kahramanmaraş İstiklal, Sebat Gençlik Spor, Tokat Belediye Plevne, Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor, Adana 1954 FK, Anadolu Üniversitesi, Viven Bornova FK, Aliağa Futbol, Küçükçekmece Sinop, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor, İnegöl Kafkas Gençlikspor, Silifke Belediyespor.

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