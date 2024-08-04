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Spor

3. madalya garantilendi! Esra Yıldız Kahraman yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

AA4 Ağustos 2024 Pazar 12:39 - Güncelleme:
3. madalya garantilendi! Esra Yıldız Kahraman yarı finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

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