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Spor

3 milyon euro + bir sonraki satıştan % 30 pay

Yunan devi Olympiakos, Göztepe'de oynayan 19 yaşındaki Efe Binici için dikkat çekici bir teklifte bulundu.

StarSpor14 Şubat 2020 Cuma16:58 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:01

Gelecek vaad eden yetenekli futbolcu arayışına düşen Avrupa’nın dev kulüplerinden Olympiakos’un Göztepe’de oynayan 19 yaşındaki Efe Binici’ye talip olduğu ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO + BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Aydın 1923’ün alt yapısından çıkan ve oynadığı futbolla kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Efe son olarak Göztepe U19 takımında görev alırken, genç orta sahanın geçtiğimiz sezon 25 maçta 6 gol 10 asist yapması Yunanlı yöneticilerin dikkatini çekti. Olympiakos’tan hariç Sassuolo ve Milan’ın da göz hapsine aldığı Efe Binici için Pire kulübünün başkanı Vangelis Marinakis’in Göztepe’ye 3 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 30 pay şeklinde teklifte bulunduğu öğrenirken, Mehmet Sepil’in bu teklifi şimdilik reddettiği bildirildi.

Türkiye U19 takımında da top koşturan Efe Binici 16 maçta 4 gol atarken, oyuncunun hem 8 hem de 10 numara oynama yeteneğine sahip olması İlhan Palut’u da harekete geçirmiş durumda.

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