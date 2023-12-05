Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı.

ISINMA VE KOORDİNASYON

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

DJIKU, MERT HAKAN

Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.

MIGUEL CRESPO

Pazartesi günü oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Miguel Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.