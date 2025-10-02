İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

3 penaltı kurtardı, maça damga vurdu! Lille'de galibiyetin mimarı Berke Özer

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Berke Özer'in formasını giydiği Lille deplasmanda Roma ile karşılaştı. Fransız ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maça Berke Özer damga vurdu. Milli file bekçisi çizgi ihlali nedeniyle 3 kez tekrarlanan penaltı atışının üçünü de kurtarmayı başardı.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 22:06
3 penaltı kurtardı, maça damga vurdu! Lille'de galibiyetin mimarı Berke Özer
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lille oldu. Maça damgasını vuran isim Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke özer oldu.

Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı vuruşu sırasında inanılmaz anlar yaşandı. Artem Dovbyk'in penaltı vuruşunu Berke Özer çıkardı ama Erik Lambrechts, çizgi ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Artem Dovbyk bir kez daha penaltıda Berke Özer'i geçemedi ama yine çizgi ihlali nedeniyle penaltının tekrarına karar verildi.

Bu kez Matias Soule topun başına geçti ancak Berke Özer üçüncü kez penaltıyı kurtardı ve Lille inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Berke Özer'in damga vurduğu maçı kazanan Lille puanını 6'ya yükseltti. Roma 3 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Roma, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Lille, PAOK'u konuk edecek.

