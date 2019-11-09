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3 Premier League ekibi Luyinadma için devreye girdi

Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama için Aston Villa, Wolverhampton ve West Ham devreye girdi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında 3 milyon euro’ya kiralanan, ardından satın alma opsiyonu kullanılarak 5 milyon Euro daha verilen Luyindama için 3 İngiliz kulübü harekete geçti.
 
LUYİNDAMA 3’LÜ DEFANSI İYİ OYNUYOR
 
Standart Liege’den toplamda 8 milyon euro’ya transfer edilen Luyindama’nın Süper Lig’den ziyade Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans dikkat çekerken, Kongolu stoperin fizik yapısı ve çabukluğu Aston Villa, Wolwerhampton ve West Ham’ı gibi takımları iştahlandırdığı ifade edildi. Daha önce Türkiye’den Trezeguet’yi renklerine bağlayan Aston Villa’nın Luyindama için 12 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, üçlü defans anlayışıyla saha çıkan Wolves teknik direktörü Nuno Espisito’nun da Luyindama’yı takımında görmek istediği bildirildi.
 
PELLEGRİNİ OGBONNA’NIN ALTERNATİFİNİ ARIYOR
 
Şu ana kadar Premier Lig’de çıktığı 11 maçta 14 gol yiyen ve Balbuena - Diop ikilisinden istediği verimi alamayan Manuel Pellegrini’nin Christian Luyindama’yı işaret ettiği kaydedilirken, Şilili teknik adamın bu transfer için Ocak ayını beklediği anlaşıldı.

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