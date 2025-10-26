İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

3 puan Erciyes 38 FK'nın

Erciyes 38 FK, 3. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kırıkkale FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 14:10 - Güncelleme:
3 puan Erciyes 38 FK'nın
3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK; ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kırıkkale FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Kırıkkale Başakpınar Stadyumu

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar, Osman Arslan

Kırıkkale FK: Canberk Yurdakul, Yiğit Canguru, Orçun Erten, Deniz Solmaz, Cihan Aydın, Şerafettin Bodur, (Adem Ercan dk. 79), Buğra Şahiner, (Ömer Şişmanoğlu dk.68), Çağlar Özel, (Osman Turan dk.57), Bedirhan Salih, Muhlis İstemi, Yakal Taylan, (Berkay Gökmen dk.68)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, İsmail Karakaş, Güney Gençel, Muhammed Eren Arıkan, Hüseyin Ekici, (Çağrı Yağız Yasal dk.71), Tugay Adamcıl, (Sarp Ekinci dk.71) Ali Kılıç, Mehmet Tosun, (Batuhan Kazancı dk.89), Ethem Balcı, (Muhammed Enes Doğan dk.71)

Goller: Hüseyin Ekici (dk.31), Mehmet Tosun (dk.86) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Osman Burak Destan, Muhlis İstemi, Berkay Göçmen (Kırıkkale FK), Mehmet Tosun, Muhammed Enes Doğan (Erciyes 38 FK)

  • Erciyes 38 FK
  • Kırıkkale FK
  • 3. Lig

Popüler Haberler
