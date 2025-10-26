3 puan Erciyes 38 FK'nın

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK; ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kırıkkale FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Kırıkkale Başakpınar Stadyumu
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar, Osman Arslan
Kırıkkale FK: Canberk Yurdakul, Yiğit Canguru, Orçun Erten, Deniz Solmaz, Cihan Aydın, Şerafettin Bodur, (Adem Ercan dk. 79), Buğra Şahiner, (Ömer Şişmanoğlu dk.68), Çağlar Özel, (Osman Turan dk.57), Bedirhan Salih, Muhlis İstemi, Yakal Taylan, (Berkay Gökmen dk.68)
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, İsmail Karakaş, Güney Gençel, Muhammed Eren Arıkan, Hüseyin Ekici, (Çağrı Yağız Yasal dk.71), Tugay Adamcıl, (Sarp Ekinci dk.71) Ali Kılıç, Mehmet Tosun, (Batuhan Kazancı dk.89), Ethem Balcı, (Muhammed Enes Doğan dk.71)
Goller: Hüseyin Ekici (dk.31), Mehmet Tosun (dk.86) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Osman Burak Destan, Muhlis İstemi, Berkay Göçmen (Kırıkkale FK), Mehmet Tosun, Muhammed Enes Doğan (Erciyes 38 FK)