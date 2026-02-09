Rizesporlu Ali Sowe'un 60'taki golü ofsayta takıldı.

Noa Lang GS'de ilk skor katkısını yaptı.

Sara 10'da, Lang 47'de, Icardi 82'de direği geçemedi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lang'ın açtığı ortada Barış Alper, sırtı dönük şekilde attığı kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi. Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Rizespor, yoğun presli oyunuyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'a zor anlar yaşattı. 21'de Uğurcan, yaptığı pas hatasını harika kurtarışıyla telafi etti. Sallai, Yunus ve Noa Lang, ev sahibi ekibin baskısından bunalan G.Saray'a nefes aldırdı, Cim-Bom devreyi önde kapatmasını bildi. İkinci yarıda daha toplu bir oyun oynayan Sarı-Kırmızılılar'da Lang'ın 47'deki şutu direkten döndü. Rize'nin 60'ta Sowe ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Tempoyu düşürmeyen G.Saray 62'de Yunus'la skoru 2-0 yaptı. Ev sahibinin farkı düşürme çabaları sonuç vermedi, 73'te Osimhen son sözü söyledi.