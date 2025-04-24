İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3392
  • EURO
    43,6082
  • ALTIN
    4078.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 puanı getiren gol Arda Güler'den! Real Madrid deplasmanda kazandı
Spor

3 puanı getiren gol Arda Güler'den! Real Madrid deplasmanda kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar rakibini Arda Güler'in kaydettiği tek golle 1-o mağlup etti.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
3 puanı getiren gol Arda Güler'den! Real Madrid deplasmanda kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.

Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.