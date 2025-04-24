İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.
Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.
REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.