Taraftar 2. yarı "Yönetim istifa" diye bağırdı... El Bilal Toure, 45'te bomboş pozisyonda atamadı. 70'te Bennaser, Orkun'un topunu çizgiden çıkardı.

Özellikle savunma hattında eksik olan Beşiktaş, ilk devrede oyun kurulumunu başarılı yaptı fakat hücum organizasyonları aksaktı. 20'ye kadar Kartal, tehlike üretmekte zorlandı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri oyunu yavaş yavaş rakip kaleye yıktı. Devre bitmeden El-Bilal Toure çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kartal; baskın oynadığı devreyi golle bitirip ikinci devreye rahat başlayabilirdi... Kayseri ikinci yarı daha geride karşılama yaptı. Rıdvan Yılmaz savunmayı bırakıp Orkun ve Kartal Kayra ile prese katıldı. Beşiktaş tüm riskleri alıp yüklendi. Abraham, Cerny, Orkun, Rashica çok cömertti... Kayseri de boşluklardan fırsat bulup birkaç kez geldi, atamadı. En zorlayan isimlerden Toure, 90+5'te ödülünü aldı, Kartal'ı kanatlandırdı.

GÖREV ADAMIYIM

El Bilal: "Bütün takım olarak kazandık. Çok zor bir maç oldu. Golü erken bulabilirdik, ben de atabilirdim. Sonuçta görevimi yaptım, takım için çalışıyorum. Forvet olduğum için gol önemli ama tekrarlıyorum takım olarak çalışıyoruz ve takım olduğumuzu unutmuyoruz. Oynadığım yer önemli değil. Bölge değil görevim önemli.

ARTIK GOLÜ BEKLİYORUM!..

Orkun Kökçü: "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya başladık. Belki 8-9 kez kaleyi denedim, olmadı. Artık o gol gelse (gülerek) denedim baya. Daha kolay atıyordum. İlki gelse devamı gelir. Farklı kazanmak isterdik."

DOĞRULARI YAPIYORUZ

Kartal Kayra: "Pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Bazen zorlu olabiliyor. Kazanmak önemliydi. Eksiklerimiz var. Beni de sağlık ekibi yetiştirdi, teşekkür ederim."