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Spor

3 puanı tek golle aldı! Fransa sürprize izin vermedi

EURO 2024 D Grubu'nda Fransa ile Avusturya karşı karşıya geldi. Fransızlar maçı 1-0 kazanarak, turnuvaya galibiyetle başladı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
3 puanı tek golle aldı! Fransa sürprize izin vermedi
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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Maximilian Wöber (kendi kalesine) attı.

Maç boyunca Avusturya savunmasını aşmakta zorluk yaşayan Fransa, zaman zaman bulduğu etkili ataklarda ise farkı arttıracak skora gidemedi ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MBAPPE'DE KIRIK ŞÜPHESİ

Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin maçın son anlarında girdiği ikili mücadelenin ardından burnunda kanama meydana geldi. Tedavi için kenara gelen Mbappe, kanama durmadan sahaya girdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Mbappe, daha sonra oyundan çıktı ve yerini Olivier Giroud'a bıraktı. Yıldız futbolcunun pozisyonda burnunun kırıldığı öne sürüldü.

Bu sonucun ardından Fransa, turnuvaya galibiyetle başladı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak gösterilen Avusturya ise Fransa ile oynadığı ilk maçtan puan çıkartamadı.

Fransa, gruptaki bir sonraki maçında 21 Haziran Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Avusturya, aynı tarihte Polonya ile puan mücadelesi verecek.

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