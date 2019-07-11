‘3 sene içinde kurtulmalıyız’

KULÜPLER Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, belirlenecek bütçe limitinin sadece transfer harcamalarıyla alakalı olmadığını dile getirdi. Orman, şöyle konuştu: “Transfer harcaması bütçenin sadece küçük bir parçası. Önemli olan kulübün bütçesi. Oyunculara verilen maaş da var. Algı şu olmasın, ‘Transfer yapmadım ama bütçem var’. Federasyon yeni talimatta 2 yıllık geçiş süreci de veriyor. 100 liralık bütçeniz varsa ilk sene yüzde 30, ikinci sene yüzde 15 aşabilirsiniz. Üçüncü sene ise 100 liraysa bütçeniz 100 lirayı geçemezsiniz. Bedelsiz transferlerde de harcama vardır. Oyuncu, seyahat giderleri, personel ve antrenör maaşları bunun içinde. Önümüzdeki 3 sene zor olacaktır ama bunu acele bir şekilde uygulamamız lazım.” Orman “Federasyonumuzun elinde sopa yok. Onların derdi ceza vermek değil, kulüpleri disipline sokmak. Suistimal eden olursa ayrımcılık olmadan cezalar verilecektir. MHK, kurullar hepsiyle uyumlu çalışmalar yapacağız federasyonla. Finansmanda da sahada da adil olan bir sistem istiyoOrman, “Borçlar marka değerini düşürüyor” dedi. ruz” diyerek sözlerini tamamladı.