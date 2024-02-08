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Spor

3 takımdan Andre Drummond için takas teklifi

NBA ekibi Chicago Bulls'un, başarılı pivotu Andre Drummond için 3 takım takas teklifinde bulundu.

8 Şubat 2024 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
3 takımdan Andre Drummond için takas teklifi
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Chicago Bulls'un, pivotu Andre Drummond'la ilgili olarak Philadelphia 76ers, Boston Celtics ve Dallas Mavericks'ten takas teklifleri aldığı bildirildi.

'The Stein Line' adlı blogunda konuyu ele alan NBA muhabiri Marc Stein, Bulls'un Drummond'la ilgili olarak 76ers, Celtics ve Mavericks'ten takas teklifleri aldığını belirtti.

Drummond'ın, Bulls ekibinin takas edilmesi en muhtemel üyesi olarak kabul edildiği söylendi.

30 yaşındaki Bulls pivotu, Joel Embiid'in uzun bir süre parkelerden uzak kalacak olması nedeniyle pivot arayışında olan Sixers ekibinde 2021-22 sezonunda 49 maç forma giymiş ve 6,1 sayı, 8,8 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakalamıştı.

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