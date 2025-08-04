3 temel sorunu çözmek zorunda! Real Madrid'de Xabi Alonso başladı

Ancelotti sonrası dönemde Alonso'nun çözmesi gereken savunma, hücum ve orta saha dengesizlikleri öne çıkıyor.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kulüpteki görevine büyük bir heyecan ve beklentiyle başladı. Özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarıların ardından taraftarların gözü şimdi yeni sezonda olacak. Ancak Alonso, yetenekli ama taktiksel açıdan istikrarsız bir kadroyu devralıyor.

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı başlarken, Madrid'de çözülmesi gereken üç temel sorun öne çıkıyor: Duran toplarda savunma zaafı, Vinicius-Mbappe uyumsuzluğu ve orta sahadaki dengesizlik.

DURAN TOPLARDA SAVUNMA ZAFİYETİ

Geçen sezon Real Madrid'in en bariz taktiksel sorunlarından biri, duran toplarda gösterilen zayıf savunma performansıydı. Özellikle köşe vuruşları ve dolaylı serbest vuruşlarda yapısal eksiklikler, bireysel konsantrasyon kayıplarıyla birleşince önemli maçlarda rakiplere avantaj sağladı. Carlo Ancelotti döneminde hava toplarına karşı etkisiz kalan savunma hattı, çoğu zaman rakip oyuncuları marke etmekte yetersiz kaldı.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de uyguladığı disiplinli savunma anlayışı, Madrid'deki bu yapısal sorunu çözebilir. Net markaj görevleri, ikinci toplara karşı hızlı reaksiyonlar ve pozisyon bilgisi odaklı bir yapı, savunmanın güvenliğini artırabilir.

VİNİCİUS-MBAPPE UYUMU: KAĞIT ÜZERİNDE YILDIZ, SAHADA KARMAŞA

Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. teorik olarak Avrupa'nın en tehlikeli hücum ikililerinden biri olabilir. Ancak saha içindeki veriler bunun tam tersini söylüyor. Geçtiğimiz sezon 3400 dakikadan fazla birlikte oynamalarına rağmen, pas alışveriş oranları oldukça düşüktü: Vinicius'un paslarının sadece %15'i Mbappe'ye giderken, Mbappe'nin paslarının yalnızca %13'ü Vinicius'u buldu.

Bu uyumsuzluk, Alonso'nun öncelikli çözmesi gereken konulardan biri olacak. Özellikle sol kanatta üst üste binen roller, oyuncuların birbirine alan bırakmasını engelliyor. Alonso'nun burada uygulayabileceği pozisyon rotasyonları, kısa duvar pasları ve görev tanımları, hücumda üretkenliği artırabilir.

Mbappe'nin 44 golü ve Vinicius'un 19 asistle tamamladığı sezonda, ikili arasında kurulacak sağlıklı ilişki, Real Madrid'i Avrupa'nın en üretken takımlarından biri haline getirebilir.

ORTA SAHA DENGESİ: KROOS VE MODRİC SONRASI YENİ YAPI ARANIYOR

Toni Kroos'un emekliliği ve Luka Modric'in ayrılığı, Real Madrid'in orta sahasında büyük bir boşluk yarattı. Geçen sezon takım, özellikle yüksek baskı yapan takımlara karşı oyunun temposunu kontrol etmekte zorlandı. Orta sahada ne güvenilir bir pas istasyonu ne de savunmayı dengeleyecek bir çapa bulunuyordu.

Xabi Alonso'nun burada yaratacağı yeni denge çok kritik. 4-3-3 ya da 3-4-3 formasyonlarından hangisi tercih edilirse edilsin, Camavinga, Tchouameni ve Bellingham gibi farklı meziyetlere sahip oyuncuların uyumlu şekilde kullanılması gerekiyor. Fiziksel güç, yaratıcılık ve taktik disiplini aynı anda sahaya yansıtan bir orta saha üçlüsü, takımın hem savunma hem de hücum geçişlerini daha kontrollü hale getirebilir.

Alonso'nun görevi sadece bir taktik uygulayıcısı olmak değil, aynı zamanda bu genç ve yetenekli kadronun içindeki potansiyeli organize edebilecek bir yapı kurmak olacak. Real Madrid'in 2025/26 sezonundaki başarısı, bu üç sorunun ne kadar hızlı ve etkin şekilde çözülebileceğine bağlı.