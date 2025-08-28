3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da başladı

Millî Mücadele ruhunu yaşatmayı amaçlayan organizasyon, sadece bir yarış değil; tarihi mirası, bugünün gençleriyle ve dünyadan gelen sporcularla buluşturan bir değer yolculuğu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Millî Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Millî Mücadele'nin başladığı bu topraklarda yine ilk günkü ruhla yola çıkıyoruz.

KURTULUŞ YOLU BİSİKLET TURU'NDA 19 ÜLKEDEN 109 SPORCU PEDAL ÇEVİRECEK

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde ve ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumları ve gönüllülerin paydaşlığında düzenleniyor. Bu yıl "Dumansız Hayat" mottosuyla organize edilen uluslararası etkinlikte 19 ülkeden gelen 109 sporcu katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular 4 gün boyunca Samsun'un 17 ilçesinden geçerek kentin tarihî, kültürel ve doğal güzellikleri eşliğinde toplamda 558.8 Km boyunca pedal çevirecek.

27 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru'ndan inerek ilk adımını attığı Samsun'un simgesi Tütün İskelesi'nde verilen startta Samsun Vali Vekili Sn. Bilal Bozdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sn. Melih Perçin, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Sn. Burhan Mucur, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sn. Bahadır Şahin, SAMKON Genel Başkanı Sn. Hasan Kaya Aşcı, Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Sn. Temel Erkol, Alaçam Dernekleri Federasyonu Başkanı Sn. Mustafa Elibol, Çarşamba Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. Hayati Sözen, SAMFED Genel Başkanı Sn. Hasan Liman, HADEF Başkan Vekili Sn. Kumru Çiçek Sarıoğlu ve Yakakent Federasyonu Başkanı Sn. Eyüp Baş yer aldı. 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu startını Samsun Vali Vekili Sn. Bilal Bozdemir verdi. Yarışmacılara başarılar dileyen Bozdemir etkinlikle Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarıp Samsun'un tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne sermek istediklerini ifade etti.

SAMSUN'UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ SPORCULARIN GÖZLERİNİ KAMAŞTIRDI

Samsun'un tarihi ve doğal güzellikleri 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda gözleri kamaştırdı. Karadeniz'in eşsiz kıyıları, Mavi Bayraklı plajları, Kurtuluş Yolu'nun tarihi rotası ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, sporculara yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda unutulmaz bir kültürel ve doğal keşif imkânı sundu.

İlk günün bitişi Çarşamba Adapark'ta yapıldı. İlk etapta Terengganu Cycling Team Sporcusu Mathias Bregnhøj yarışı en önde tamamlarken Kinan Racing Team Sporcusu Rein Taaramäe ikinci ve yine Terengganu Cycling Team Sporcusu Stefan De Bod üçüncü oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde Samsun Vali vekili Sn. Bilal Bozdemir, Çarşamba Kaymakamı Sn. Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Sn. Av. Hüseyin Dündar, Çarşamba Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. Hayati Sözen, Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Sn. Temel Erkol ve konuşmalarında 4 kıtadan ve 19 ülkeden gelen 109 sporcunun katılımında emeği olanlara teşekkür edip organizasyonun Samsun'un tarihî ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtan önemli bir etkinlik olduğu vurguladı.

Törende şehit ve gazi çocuklarına sürpriz yapılarak bisiklet hediye edildi. Gerçekleştirilen törende hediye takdimini Çarşamba Kaymakamı Sn. Mehmet Kamil Sağlam, gerçekleştirdi. 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun sonunda yapılacak törende ise Samsun Valiliği şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediye edecek.