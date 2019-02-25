3. Ümraniye Okçuluk Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 3. Ümraniye Okçuluk Yarışması ödül töreni Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Erdoğan, “Bize ait olanı bizden iyi kimse yapamaz. Biz binicilikte de okçulukta da dünya çapında en iyi olmaya aday ülkeyiz. Güreşte en iyi ülkelerden bir tanesi olduğumuz gibi. Kendi sporlarımıza sahip çıktığımız zaman bunun yansımalarını kültürün diğer sahalarında da görmemiz lazım. Kendi sanatlarımıza sahip çıkmak, müziğimize sahip çıkmak, mehterimize sahip çıkmak lazım. Bunlar bize ait” dedi.

Akşam