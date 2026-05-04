İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2036
  • EURO
    53,0137
  • ALTIN
    6660.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 yıldızdan beklenti 60 milyon euro! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
Spor

3 yıldızdan beklenti 60 milyon euro! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Fenerbahçe yeni sezona radikal bir kadro yapılanmasıyla başlamayı hedefliyor. Avrupa ekiplerinin radarında olan Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Archie Brown için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler, bu üç ismin satışından toplam 60 milyon euro gelir bekliyor. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
3 yıldızdan beklenti 60 milyon euro! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
ABONE OL

Yeni sezona radikal bir yapılanmayla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan oyuncular transfer bütçesi için hayati önem taşıyor. Kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunan ve hem kontenjanı boşaltmak hem de finansal kaynak yaratmak zorunda olan sarı lacivertlilerde beklenen hamleleri yapmak için "satış" formülü çok önem kazanıyor.

Yaş ve potansiyel olarak dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Archie Brown; dev kulüplerin transfer listesine giriş yaptı. Sarı-Lacivertli camia bu üç oyuncunun elden çıkarılmasından minimum 60 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Jayden Oosterwolde için İtalyan ekipleri Roma ve Bologna ciddi şekilde nabız yoklarken; sezonun parlayan ismi Nene, Dortmund ve Marsilya'nın takibinde. İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown ise Nottingham Forest ve Milan'ın radarına girmiş durumda. Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimi sonrası masadaki bu resmi teklifler yeni yönetim tarafından karara bağlanacak. Üç oyuncu da ayrılıktan yana.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.