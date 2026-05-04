Yeni sezona radikal bir yapılanmayla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan oyuncular transfer bütçesi için hayati önem taşıyor. Kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunan ve hem kontenjanı boşaltmak hem de finansal kaynak yaratmak zorunda olan sarı lacivertlilerde beklenen hamleleri yapmak için "satış" formülü çok önem kazanıyor.

Yaş ve potansiyel olarak dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Archie Brown; dev kulüplerin transfer listesine giriş yaptı. Sarı-Lacivertli camia bu üç oyuncunun elden çıkarılmasından minimum 60 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Jayden Oosterwolde için İtalyan ekipleri Roma ve Bologna ciddi şekilde nabız yoklarken; sezonun parlayan ismi Nene, Dortmund ve Marsilya'nın takibinde. İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown ise Nottingham Forest ve Milan'ın radarına girmiş durumda. Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimi sonrası masadaki bu resmi teklifler yeni yönetim tarafından karara bağlanacak. Üç oyuncu da ayrılıktan yana.