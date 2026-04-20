  • 30 maçta 49 puan! Erciyes 38 FK ligi 2. sırada tamamladı
Spor

30 maçta 49 puan! Erciyes 38 FK ligi 2. sırada tamamladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunu 49 puanla 2. sırada tamamladı.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:43
30 maçta 49 puan! Erciyes 38 FK ligi 2. sırada tamamladı
2025-2026 futbol sezonu TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, 30 hafta süren sezonda 49 puan topladı. 30 hafta sonunda 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan mavi siyahlılar rakip filelere 42 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;

1. Hafta Erciyes 38 FK 2-1 Türk Metal 1963 Spor

2. Hafta Osmaniyespor 1-1 Erciyes 38 FK

3. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Silifke Belediyespor

4. Hafta Karaköprü Belediyespor 1-0 Erciyes 38 FK

5. Hafta Erciyes 38 FK 2-0 Ağrı 1970 SK

6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Erciyes 38 FK

7. Hafta Erciyes 38 FK 3-0 Suvermez Kapadokyaspor

8. Hafta Kırıkkale FK 0-2 Erciyes 38 FK

9. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor

10. Hafta Kırşehirspor 1-1 Erciyes 38 FK

11. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Mazıdağı Fosfatspor

12. Hafta Kilis 1984 Spor 3-1 Erciyes 38 FK

13. Hafta Diyarbekirspor 1-2 Erciyes 38 FK

14. Hafta Erciyes 38 FK 0-0 Kahramanmaraşspor

15. Hafta Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK

16. Hafta Türk Metal 1963 Spor 2-0 Erciyes 38 FK

17. Hafta Erciyes 38 FK 5-0 Osmaniyespor

18. Hafta Silifke Belediyespor 2-1 Erciyes 38 FK

19. Hafta Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor

20. Hafta Ağrı 1970 SK 1-2 Erciyes 38 FK

21. Hafta Erciyes 38 FK 1-4 Malatya Yeşilyurtspor

22. Hafta Suvermez Kapadokyaspor 2-2 Erciyes 38 FK

23. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kırıkkale FK

24. Hafta 12 Bingölspor 1-1 Erciyes 38 FK

25. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Kırşehirspor

26. Hafta Mazıdağı Fosfatspor 2-0 Erciyes 38 FK

27. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kilis 1984 A.Ş

26. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Diyarbekirspor

29. Hafta Kahramanmaraşspor 1-4 Erciyes 38 FK

30. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Niğde Belediyespor

