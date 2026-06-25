30 yaşında milli takımı bıraktı! Sürpriz karar...

30 yaşındaki golcü futbolcu Patrik Schick, 2026 Dünya Kupası maceralarının sona ermesinin ardından Çekya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Milli formayı on yıl giydikten sonra Patrik Schick, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı. Ardında unutulmaz goller ve Çek taraftarların uzun süre hatırlayacağı anılar bıraktı" ifadeleri yer aldı.

2026 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Çekya, 3 maçta 1 puan toplayarak turnuvaya veda etti.

Turnuvada gol atamayan Patrik Schick, takımda en çok eleştiriler isimlerin başında yer aldı.

Çekya Milli Takımı formasını 56 kez giyen Schick, 26 gol attı.