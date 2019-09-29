24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

30 yılın en kötü Galatasaray'ı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 6. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kötü performansına imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, sezona kötü başlangıç yapmanın sıkıntısını yaşıyor.
 
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.
 
Sarı-kırmızılı takım, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.
 
1989-1990 sezonunda 7 puan toplamıştı 
 
Galatasaray, 2019-2020 öncesi en kötü performansı 1989-1990 sezonunda ortaya koymuştu.
 
Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990'da 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan elde edebilmişti.
 
En düşük puanı 10 olmuştu
 
Bu sezonun 6 maçında 9 puan toplayabilen Galatasaray'ın son 30 sezondaki en düşük ikinci performansı 10 puanla olmuştu.
 
Sarı-kırmızılı ekip, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında 10 puanda kalmıştı.
 
Ligin ilk 6 haftasına 6 defa 11 puan alarak başlayan Galatasaray, 2 kez 12 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 9 sezonun ilk 6 haftasında 13 puan çıkardı.
 
Galatasaray, bir sezon 14 puanlık başlangıç yaparken, 6 haftalık bölümlerde 2 kez 15 puana ulaşmayı başardı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, son 30 sezonun 6'sında ise 16 puan topladı.
 
Galatasaray, son 30 sezondaki en iyi performansını ise 2009-2010 sezonunda gerçekleştirdi.
 
Söz konusu sezondaki ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan topladı.
 
Son 28 sezonun en kötü hücum performansı
 
Galatasaray, son 28 sezonun en kötü hücum performansını ise 2019-2020 sezonunda gösterdi.
 
Bu sezonki ilk 6 maçta 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, hücum yönünden 1991-1992'yi tekrarladı. 
 
2013-2014 ve 2014-2015'in ilk 6 haftasında 8'er kez fileleri havalandırabilen Galatasaray; 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 ve 2010-2011'in 6 lig maçında 9'ar golde kaldı. 
 
Ligin 1993-1994, 2004-2005 ve 2003-2004 sezonlarında rakip filelere 10'ar gol bırakan sarı-kırmızılı takım, diğer 18 sezonda ise 11 ve üzerinde gol buldu. 
 
Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla en çok golü 1998-1999 sezonunda (22 gol) kaydetti.

Petrol tankerleri patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, 'Kınalıada' gemimizin denize indirilmesi töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan, 'Kınalıada' gemimizin denize indirilmesi töreninde konuşuyor

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı
 

POPÜLER HABERLER

Petrol tankerleri patladı

Petrol tankerleri patladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA