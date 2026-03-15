Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında konuk ettiği Elche'yi 4-1'le geçerken karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler'in attığı gol damga vurdu.

Mücadelenin 89. dakikasında Real Madrid yarı alanında Elche'li futbolcunun pasında araya giren Arda Güler, rakip takım kalecisinin önde olduğunu görünce 68 metreden şut çıkardı. Uzun süre havada süzülen top, kalecinin tüm çabalarına rağmen ağlarla buluştu.

Arda Güler, taraftarlar ve takım arkadaşlarının inanmakta güçlük çektiği gol sonrasında sevincini yedek kulübesine koşarak önce takım arkadaşları ardından teknik direktörü Alvaro Arbeloa'ya sarılarak kutladı.

31 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Arda Güler attığı bu golle, 1995'ten bu yana kendi yarı sahasından gol atamayan Real Madrid'de bir ilki başarmış oldu.

Eflatun-beyazlılarda son olarak 1995 yılında Mikel Lasa, Sevilla maçında kendi yarı sahasından gol atma başarısı göstermişti.

LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ!

La Liga tarihinin en uzak mesafeden atılan golünü 2004 yılında Numancia forması terleten Antonio José, 68 metreden Sevilla ağlarına göndermişti.

Arda Güler'in Elche'ye attığı golün mesafesi de 68 metre olarak hesaplandı.

Milli futbolcu böylece bu golüyle La Liga tarihinde 'en uzun mesafeden atılan gol' rekorunu da egale etmiş oldu.

ALVARO ARBELOA: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY!"

Karşılaşmanın ardından Arda Güler'in tarihe geçen golünü değerlendiren Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, "Bu golü poster yapıp duvara asmalıyız. Eşi benzeri görülmemiş bir şey. Muhteşem. Ben de dahil herkesin ellerini şaşkınlıkla havaya kaldırdığını gördüm. Sadece Arda'nın golünü görmek için 2-3 bilet almaya değerdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Güler'in golü İspanyol basınında da günün konusu oldu. İşte İspanyolların Arda hakkındaki yorumları:

CADENA SER: Sezonun golü

"Arda Güler, kendi yarı sahasından sol ayağıyla yaptığı, Puskás Ödülü'ne layık bir vuruşla Bernabeu'yu coşturdu! Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'daki huzurlu geceyi sonlandıran, yaklaşık yetmiş metre uzaklıktan attığı golle geceyi noktaladı. Bu, muhtemelen sezonun en iyi golü."

AS: Güler, Valverde'nin haftasında tarihi bir gol attı.

"O gece Arda Güler, neredeyse 70 metreden tarihe geçecek bir gol attı. Bir deha dokunuşu. Parlak bir an. Müzelik bir parça. Yıllarca konuşulacak."

MARCA:Arda Güler'in 65 metreden attığı ve Bernabeu'da çılgınlık yaratan inanılmaz golü

"Arda Güler sihirli değneğini salladı... ve Bernabeu adeta büyülendi. Bunda şaşılacak bir şey yoktu, çünkü Türk dâhinin Elche'ye karşı attığı gol gibi bir gol nadiren görülür . Yarışmanın bitmesine daha aylar var ve 15 numaralı oyuncunun attığı bu imkansız gol, bir sonraki Puskas Ödülü'nü kazanma şansına şimdiden sahip. En azından bunun için gereken her şeye sahip."

EL MUNDO: Valverde uçuyor ve Güler, Arbeloa'nın 'bebek' Madrid'inin festivalinde tarihi bir gol icat ediyor

"Uruguaylı oyuncu tekrar gol attı, Türk oyuncu 60 metreden gol kaydetti ve teknik direktör maç boyunca sekiz genç oyuncuyu sahaya sürdü."

MUNDO DEPORTİVO: Güler, yılın en güzel gollerinden birini attı: 60 metreden fazla bir mesafeden!

"Arda Güler çıtayı yükseltti ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptı; şüphesiz yılın en iyi gollerinden birini attı. Kendi yarı sahasından, hele ki 60 metreden fazla bir mesafeden gol atmakla övünebilecek çok az oyuncu var."

EL DESMARQUE: Arda Güler, 68 metreden La Liga tarihinin en uzak mesafeden golünü attı

"Türk milli futbolcu, maçın son dakikalarında 68 metreden attığı ve La Liga tarihinin en uzun mesafeli golü olan muhteşem vuruşla galibiyeti perçinledi ve Madrid taraftarlarını coşturdu."

365 SCORES: Bernabeu'da çılgınlık! Arda Güler'in inanılmaz golü Real Madrid'in ezici zaferini tamamladı

"Real Madrid'in hücum orta saha oyuncusu kendi yarı sahasında topu aldı ve 20 metreden fazla süren göz kamaştırıcı bir koşunun ardından, savunma oyuncularını geride bırakarak, Matías Dituro'yu mağlup eden durdurulamaz bir şut çekti. Bu gol sadece üç puanı garantilemekle kalmadı, aynı zamanda La Liga'da sezonun en iyi golü için de güçlü bir aday oldu."