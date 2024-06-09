İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2024 Pazar / 3 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 31 yıl sonra ilk kez! Türkiye ve Polonya karşı karşıya
Spor

31 yıl sonra ilk kez! Türkiye ve Polonya karşı karşıya

EURO 2024 öncesi Polonya ile hazırlık maçı oynayacak olan A Milli Takım 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

AA9 Haziran 2024 Pazar 11:22 - Güncelleme:
31 yıl sonra ilk kez! Türkiye ve Polonya karşı karşıya
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı. İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

18. RANDEVU

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

İLK MAÇ 100 SENE ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ TAKIM EN AĞIR ÜÇ YENİLGİSİNDEN BİRİNİ POLONYA KARŞISINDA ALDI

A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini yarınki rakibi Polonya karşısında yaşadı.

İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.

Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.

TÜRKİYE VE POLONYA ARASINDAKİ MAÇLAR

Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
27.10.1993İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
23.09.1992PoznanDünya Kupası Elemeleri0-1
17.04.1991VarşovaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
14.11.1990İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-1
11.12.1985AdanaÖzel1-1
26.09.1984SlupskÖzel0-2
05.12.1971İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
22.09.1971KrakowAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-5
30.04.1969AnkaraÖzel1-3
24.04.1968ChorzowÖzel0-8
27.09.1964İstanbulÖzel2-3
22.09.1963PoznanÖzel0-0
19.05.1957VarşovaÖzel1-0
16.11.1956İstanbulÖzel1-1
12.09.1926VarşovaÖzel1-6
02.10.1925İstanbulÖzel1-2
29.06.1924LodzÖzel0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.