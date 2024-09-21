Zorlu müsabakada skorer oyunculara olduğu kadar kalecilere de büyük iş düşüyor. Dev derbide takımlarının galibiyet alabilmesi için kalesini koruyacak olan Livakovic ve Muslera, özel olarak bu maça hazırlandı. Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Livakovic, 3. kez sarı kırmızılılara karşı görev alacak. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önceki karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Galatasaray'a karşı iki maçta da kalesini gole kapamayı başardı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

TAM 12 GALİBİYETİ VAR!..

Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı fi le bekçisi, forma giydiği 31 Fenerbahçe derbisinde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Victor Nelsson 7, Berkan Kutlu da 6 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.