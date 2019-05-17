34 maçta 18 gol 7 asist... Fenerbahçe peşine düştü
Hırvat basınına göre Fenerbahçe, Osijek’in golcüsü M.Maric’i transfer etmek için Rangers’la kapışıyor.
HIRVAT basını, F.Bahçe’nin Osijek’in 24 yaşındaki golcüsü Mirko Maric’i istediğini yazdı. 1995 doğumlu olan ve 1.88 boyundaki Maric, bu sezon 34 lig maçında 18 gol ve 7 asist yaptı. Maric, 2 kez de Hırvat Milli Takımı’nın formasını giydi. Maric’i almak için bu sezon büyük takımların yarışacağı da belirtildi. Oyuncuyu İskoç ekibi Rangers da istiyor
3 eksikle idman
ERZURUM maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’de, Mehmet Topal, Ferdi ve Michael Frey takımdan ayrı çalıştı.
(Aksam)
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