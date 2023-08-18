34 yaşındaki Theo Walcott, futbolu bıraktı

34 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Theo Walcott, kramponlarını astı.

Son olarak Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Walcott, kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Southampton altyapısından yetişen futbolcu 2006 yılında Arsenal'a transfer olmuştu.

ARSENAL'DEKİ PERFORMANSI

Arsenal formasıyla 397 resmi maça çıkan Theo Walcott, bu karşılaşmalarda 23345 dakika sahada kalırken 108 gol ve 80 asistle takımına katkıda bulundu.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

İngiltere Milli Takımı ile 47 maça çıkan Theo Walcott, toplam 2425 dakika sahada kaldı. Sağ kanat oyuncusu, bu sürede 8 gol ve 8 asistle skora etki etti.