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Spor

34'lük Semih Erden 2 yıl daha Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, takım kaptanı milli basketbolcu Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:01
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Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki pivotu Semih Erden ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.

ING Basketbol Süper Lig’i ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 34 yaşındaki pivot Semih Erden ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dilerken, Semih Erden’e yeşil-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulundu. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selin Çınar’ın da katılacağı Semih Erden’in imza töreni saat 19.12’de kulübün sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak.

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