Ara transfer döneminde orta sahaya takviye düşünen Galatasaray'da en ciddi adaylardan biri Davide Frattesi. Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı.

GALATASARAY'DAN FRATTESI İÇİN 35 MİLYON EURO

Sky Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon euroluk bütçe ayırdı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın Davide Frattesi için Inter'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Inter'in de bu ilgiye sıcak baktığının altı çizildi.

FRATTESI'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon Inter formasıyla 15 maça çıkıp 506 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Davide Frattesi, 2 asistlik skor katkısı verdi.