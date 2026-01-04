İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 35 milyon euro bütçe ayırdı! Galatasaray'dan Davide Frattesi hamlesi
Spor

35 milyon euro bütçe ayırdı! Galatasaray'dan Davide Frattesi hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Inter forması giyen Davide Frattesi transferi için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 15:50 - Güncelleme:
35 milyon euro bütçe ayırdı! Galatasaray'dan Davide Frattesi hamlesi
ABONE OL

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye düşünen Galatasaray'da en ciddi adaylardan biri Davide Frattesi. Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı.

GALATASARAY'DAN FRATTESI İÇİN 35 MİLYON EURO

Sky Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon euroluk bütçe ayırdı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın Davide Frattesi için Inter'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Inter'in de bu ilgiye sıcak baktığının altı çizildi.

FRATTESI'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon Inter formasıyla 15 maça çıkıp 506 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Davide Frattesi, 2 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.