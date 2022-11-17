35 milyon euroluk transfer, Mesut Özil'in tahtını resmen yıktı! Bir devrin sonu

Geçmişte Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, İngiltere'de yeniden gündem oldu. Ada ekibinde Martin Odegaard'ın performansıyla kendisini kanıtladığı ve teknik direktör Mikel Arteta'nın da Mesut Özil konusunda haklı çıktığı belirtildi.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE ODEGAARD'I ALMIŞLARDI

Ocak 2021'de Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasına ve Fenerbahçe'ye transferine onay veren Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yıldız oyuncunun yerine yaz transfer döneminde Martin Odegaard'ı istemiş ve 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

MESUT ÖZİL'İN TAHTINI YIKTI

İngiliz basınındaki habere göre; Arsenal'de Martin Odegaard, performansıyla adeta Mesut Özil etkisi bıraktı, hatta yıldız oyuncuyu aratmadı bile. Teknik direktör Mikel Arteta'nın Mesut Özil kararında haklı çıktığı belirtilirken, "Arteta'nın Özil kararı Odegaard transferi ile semeresini verdi." ifadelerine yer verildi.

MARTIN ODEGAARD, ARSENAL'İN EN FORMDA İSMİ

Haberde, Martin Odegaard'ın bu sezonki 6 gol ve 2 asistlik başarılı performansına değinilirken, "35 milyon euroluk transferin haklı olduğunu kanıtladı." ifadeleri kullanıldı.