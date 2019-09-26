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35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi mağlup eden Anadolu Efes kazandı

35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup ederek 12'nci kez kupanın sahibi oldu.

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Karşılaşmaya Anadolu Efes etkili başladı. Williams'ın sayılarıyla eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta oyunun kontrolünü bırakmadı. Son saniyelerde etkili olan sarı lacivertliler ilk periyotu 20-19 önde tamamladı.

2'nci periyotta Anadolu Efes, pota altında aldığı sayılarıyla öne geçti. Fenerbahçe Beko ise Melih Mahmutoğlu´nun sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 39-37 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 21'inci dakikayı 41-37 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 64-52 önde kapattı.

Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 69-60'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitmesine 2 dakika kala sayılarıyla farkı 3'e indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Aradolu Efes üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 79-74 kazanarak 12'nci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

BAKAN GÜL VE BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan müsabakayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milletvekilleri ve Tükiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois (6), Doğuş Balbay (2), Vasilije Micic (16), Alec Peters (12), Bryant Dunston (15), Krunoslav Simon (22), Sertaç Şanlı (6)

FENERBAHÇE BEKO: Nando De Colo (4), Melih Mahmutoğlu (11), Nikola Kalinic (13), Derrick Williams (16), Ahmet Düverioğlu (9), Ali Muhammed (5), Stimac (8), Sloukas (8)

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 39-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-52

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