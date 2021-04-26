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Spor

35'lik Burak Yılmaz'a 3 talip

Burak Yılmaz, Ligue 1'in lideri Lille'de gösterdiği performansla ABD takımlarını peşine taktı. Inter Miami, New York City ve Los Angeles Galaxy 35 yaşındaki golcü oyuncuyu transfer etmek istiyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:11
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Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferasnı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararı bekleyecek.

Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Kaynak: Ntv Spor

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