36’lık genç delikanlı Atiba

BEŞİKTAŞ’IN 36’lık yıldızı Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen takıma önemli katkılar vermeye devam ediyor. Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kalmasını istediği Kanadalı futbolcu ortaya koyduğu performans ile gençlere taş çıkartıyor. Bu sezon iki kez fileleri havalandıran Atiba, son Kayserispor maçında açılışı yaparak, rakibin direncini erkenden kırmış ve farklı galibiyetin kapısını açmıştı. Bu sezon 10 lig maçında görev alan Atiba, maç başına 58 pas yaparken, yüzde 91’lik isabetli pas oranı ile de öne çıktı. Maç başına 1.5 top kapma, 2 hava mücadelesi kazanma, yüzde 66 ikili mücadaele kazanma istatistikleri ile dikkat çeken başarılı orta saha oyuncusu, rakamlara yansıyan performansının yanı sıra takım içinde tecrübesi ile de arkadaşlarını yönlendirerek, Beşiktaş’a güç veriyor.