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Spor

36'lık Ibisevic, Schalke'ye transfer oldu

Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki forvet Vedad Ibisevic, Schalke'ye imza attı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:27
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Vedad Ibisevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen Vedad Ibisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.

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