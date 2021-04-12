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Spor

37 metreden kafayla gol attı, yorumcuların ağzı açık kaldı

Kuzey İrlanda'da Glentoran ile Dungannon Swifts arasındaki maça, Rory Donnelly'nin, yaklaşık 37 metreden (40 yard) attığı muhteşem kafa golü damga vurdu.

star.com.tr12 Nisan 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:46
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Kuzey İrlanda futbol takımları Glentoran ile Dungannon Swifts karşılaşmasından, Glentoran 3 puanı, 2 golle almayı başardı.

Ancak, maçın önemi ve skorundan çok, Glentoran'ın forvet oyuncusu Rory Donnelly'nin attığı gol, ülkenin spor gündemine bomba gibi düştü.

Takımının ilk golünü atan Rory Donnelly, ikinci gol için bastırırken, top rakip sahada karambolde kaldı.

Daha önce Manchester United'ın kalesini koruyan Roy Carroll, topa yöneldi ve uzaklaştırmaya çalıştı. İki defans oyuncusunun arasından geçen topa, Donnelly yükseldi.

Carroll'ın çabaları sonuç vermedi ve top defans ve kalecinin üzerinden geçerek ağlarla buluştu.

Donnelly'nin 40 yarddan (yaklaşık 37 metre) attığı kafa golü, maçın yorumcularını da hayrete düşürdü.

star.com.tr

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