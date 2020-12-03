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Spor

37'lik Atiba için karar verildi

Beşiktaş Yönetimi, siyah beyazlı takımın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson için yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:00
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7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından gözler yönetime çevrildi.

Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Sabah

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