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Spor

37'lik Pepe Reina Lazio'da

37 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina, Milan'dan Lazio'ya transfer oldu.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:47
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.


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