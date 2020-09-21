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Spor

38 yaşındaki Beto'nun yeni kulübü belli oldu

Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giyen 38 yaşındaki tecrübeli kaleci Beto, Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:33
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"Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes ile anlaştı.

Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Beto, sosyal medya hesabından "21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde, Leixoes'e ve taraftarlarına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Son üç sezondur Göztepe forması giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 25 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Beto, 2006-2009 sezonları arasında formasını giydiği Leixoes'e geri döndü.

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