39 yaşındaki Nani, Aktobe'ye transfer oldu

39 yaşındaki Portekizli futbolcu Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eski Fenerbahçeli yıldız, Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeniden sahalara dönmüş oldu.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 00:59 - Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, Kazakistan'ın Aktobe takımına transfer oldu.

Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.

