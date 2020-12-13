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  • 3'te 0 yapan Hüseyin Çimşir'den açıklama: ''Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz
Spor

3'te 0 yapan Hüseyin Çimşir'den açıklama: ''Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği yenilgisiyle mavi beyazlı takımın başında çıktığı 3. maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Çimşir karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA13 Aralık 2020 Pazar 16:24 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 16:24
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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç başlangıcında pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Çimşir, "Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10’uncu günümüz, 3’üncü maçımız. 3 mağlubiyetimiz var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz. Onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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