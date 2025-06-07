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Spor

3'te 3 yaptılar! Filenin Sultanları durdurulamıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. maçında Polonya ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 3'te 3 yaptı. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
3'te 3 yaptılar! Filenin Sultanları durdurulamıyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla milli takımımız, turnuvada 3'te 3 ile yoluna devam etti ve sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

Milliler, yarın saat 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

POLONYA: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

SÜRE: 1 saat 51 dakika

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