Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-lacivertli kulüpte 3'üncü dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi sona erdi. Başkan Ali Koç'un yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı Kartal'ın koltuğuna Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun geçmesi bekleniyor.

3'ÜNCÜ İSMAİL KARTAL DÖNEMİ DE SONA ERDİ

Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'de görev başına getirilen İsmail Kartal'da sarı-lacivertli kulüpte kalıcı olamadı. Sezon başında iş başı yapan Kartal'ın sözleşmesi sona erdi ve kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

SEZON RAKAMLARI

İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 58 maça çıkarken bu mücadelelerde 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.40 puan ortalaması tutturmayı başardı.

Kartal, sarı-lacivertliler ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final aşamasında kupaya veda ederken Süper Lig'de 99 puan toplayarak kulp tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan teknik direktör olmayı başarmıştı.